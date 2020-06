Mercato - PSG : Thomas Meunier va snober Mourinho pour…

Foot - Mercato - PSG

Alors que José Mourinho voudrait mettre la main sur Thomas Meunier, Tottenham aurait ouvert les discussions avec le Belge d’après la presse britannique. Néanmoins, l’avenir du latéral du PSG s’inscrirait en Allemagne du côté du Borussia Dortmund.

Arrivé en 2016 en provenance du Cercle de Bruges, Thomas Meunier va quitter le PSG cet été. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin et ne sera pas prolongé, à l’instar de ceux d’Edinson Cavani et de Thiago Silva comme Leonardo l’a assuré lors de son entretien avec le JDD . Mais quelle sera la prochaine destination du latéral belge de 28 ans ? Ces derniers mois, le Borussia Dortmund a semblé être le favori dans la course à la signature du joueur du PSG. Néanmoins, ce mardi, The Daily Express explique que Tottenham, sous l’impulsion de José Mourinho, serait passé à l’action en entamant les négociations avec le clan Meunier. Manchester United et Liverpool seraient également dans le coup selon le média. Cependant, Meunier se dirigerait plutôt de l’autre côté du Rhin.

BILD a fait un point sur la situation de Thomas Meunier ces dernières heures en assurant que la prochaine étape de la carrière de l’international belge se nommerait : le Borussia Dortmund. Thorgan Hazard et Axel Witsel, ses deux compatriotes, l’auraient convaincu de rejoindre le club de la Ruhr à l’intersaison. Journaliste italien, Nicolo Schira a confirmé la tendance sur son compte Twitter . Selon lui, un contrat de quatre ans l’attendrait ainsi que la place de latéral droit qui sera laissée vacante par Achraf Hakimi dont le prêt arrive à expiration.

Dome deal! Thomas #Meunier joins #BVB as a free agent at the end of the season. The belgian right-back will sign 4-years contract with #BorussiaDortmund and he will replace Achraf #Hakimi, who comes-back to #RealMadrid. All confirmed what i said 3 months ago! #transfers pic.twitter.com/ofSaNKYfRA