Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Les Verts attendent Everton pour Bouanga

Publié le 8 juin 2020 à 20h15 par Alexandre Higounet

Alerté de l’intérêt très sérieux d’Everton, l’ASSE attend que le club anglais se positionne afin que les enchères montent pour Bouanga.

Alors qu’ils disposent d’une offre du Stade Rennais à hauteur de 12 millions d’euros pour Denis Bouanga, conformément à ce que le10sport.com avait révélé, les dirigeants stéphanois ont décidé de rester sur un tarif minimal de 15 millions d’euros pour le transfert. Selon nos informations, les Verts sont décidés à prendre leur temps pour vendre Bouanga et ce dans l’idée de faire monter les prix avec l’arrivée programmée des clubs anglais sur le dossier.

Everton n’a pas encore activé

Dans les bureaux de Geoffroy Guichard, on est alerté que plusieurs clubs anglais surveillent de près Bouanga, et qu’un notamment programme une offensive : Everton. Selon certaines indiscrétions, Everton a en effet coché le nom de Bouanga sur sa « short list » en attaque et une offre est bel et bien en préparation. Cependant, avec la crise sanitaire, les club anglais ont travaillé un peu au ralenti ces dernières semaines. Everton n’a donc pas encore activé son plan d’attaque, mais cela n’est – a priori – qu’une question de temps. Et l’ASSE l’a bien identifié.



A.H.