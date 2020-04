Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a une stratégie très claire pour le mercato !

Publié le 26 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Bien que le mercato estival s'annonce particulièrement compliqué pour l'AS Saint-Etienne, Claude Puel ne change pas ses plans et a bien misé sur un rajeunissement de son effectif. Les dernières manœuvres des Verts confirment d'ailleurs cette tendance. Explications.

Déjà pas au mieux financièrement, l'AS Saint-Etienne se retrouve particulièrement en danger face à la crise qui sévit actuellement dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Claude Puel ne semble pas vouloir dévier de sa stratégie initiale. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport en février dernier, l'entraîneur de l'ASSE mise effectivement sur un rajeunissement important de son effectif. Dans cette optique, la majorité des cadres ne seront pas retenus, que ce soient Stéphane Ruffier, Loïc Perrin ou encore Yann M'Vila et Yohan Cabaye. Les joueurs mis sur le marché cet hiver le seront encore cet été à l'image d'Assane Diousse, Loïs Diony et Harold Moukoudi dont la valeur en Angleterre pourrait grimper suite à son prêt à Middlesbrough. Mais les recrues estivales seront concernés par ce coup de balai à l'exception de Zaydou Youssouf et Denis Bouanga. Une façon d'assainir les comptes et alléger la masse salariale.

Puel mise sur les jeunes

Et la stratégie de Claude Puel est bien lancée. Les récents événements confirment les informations du 10 Sport. En effet, l'ASSE a annoncé coup sur coup les prolongations de contrat de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Les trois plus grands espoirs des Verts ont signé un nouveau bail les liant à leur club formateur jusqu'en juin 2024. Une belle preuve de confiance et qui témoigne donc de la volonté de Claude Puel de rajeunir son effectif en s'appuyant sur la formation stéphanoise. D'ailleurs, concernant Wesley Fofana, déjà convoité par de grands clubs européens, les Verts espèrent le vendre cet été mais le conserver sous la forme d'un prêt d'un an, comme ce fût le cas pour William Saliba. La saison prochaine, la jeunesse seront donc au pouvoir dans le Forez.