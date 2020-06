Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une condition claire fixée pour l'avenir de Loïc Perrin ?

17 juin 2020

Pour pouvoir disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, Loïc Perrin devrait reprendre l'entrainement avec l'ASSE et prolonger son contrat de deux mois. En fonction de sa condition physique, le capitaine des Verts pourrait même voir son bail étendu d'une saison.

Et si Loïc Perrin rempilait finalement d'une saison. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, le capitaine de l'ASSE devait initialement prendre sa retraite. Alors que le coronavirus a stoppé la saison pendant de longs mois, le défenseur de 34 ans souhaiterait disputer une saison supplémentaire pour tirer sa révérence d'une toute autre manière. Toutefois, Claude Puel ne serait pas emballé par l'idée de voir Loïc Perrin poursuivre sa carrière. Dans tous les cas et comme l'a indiqué Le Progrès dernièrement, le natif de Saint-Etienne devrait étendre son bail de quelques mois pour pouvoir finir la saison et disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG. Une information confirmée par RMC Sport ce mardi.

