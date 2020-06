Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une solution déjà trouvée pour l'avenir de Loïc Perrin ?

Publié le 15 juin 2020 à 0h00 par La rédaction

L’AS Saint-Etienne pourrait prolonger le contrat de Loïc Perrin quelques mois pour lui permettre de disputer un dernier match sous le maillot des Verts.

Joueur professionnel à l’AS Saint-Etienne depuis 2003, Loïc Perrin (34 ans) a toujours été fidèle aux Verts . Avec plus de 400 matches comptabilisés sous les couleurs de l’ASSE, le défenseur central et capitaine apparaît maintenant comme l’une des figures du club. Loïc Perrin pourrait toutefois quitter l’ASSE cet été, après 17 saisons passées dans la Loire. En effet, le capitaine des Verts sera en fin de contrat le 30 juin prochain et aucune décision n'a été prise pour son avenir. Alors que Loïc Perrin souhaite prolonger à Saint-Etienne, une solution aurait été trouvée en interne pour satisfaire le défenseur, tout en rajeunissant l'effectif comme le souhaite Claude Puel…

Encore quelques mois à l’ASSE ?