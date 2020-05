Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Loïc Perrin sur son avenir !

Publié le 31 mai 2020 à 22h00 par J.-G.D. mis à jour le 31 mai 2020 à 22h03

Dans un entretien au CFC ce dimanche, Loïc Perrin confirme son souhait de prolonger avec l’ASSE, le capitaine des Verts n’ayant pas l’intention de raccrocher après l’arrêt total de la saison de Ligue 1.

Une question est d’actualité du côté de l’ASSE : Loïc Perrin prolongera-t-il son contrat ? Libre le 30 juin prochain, le défenseur central stéphanois affirmait récemment son souhait de parapher un nouveau bail d’une saison afin de ne pas prendre sa retraite sur une saison tronquée par le Covid-19. Comme annoncé par Le10sport.com Roland Romeyer, président des Verts , devrait s'entretenir prochainement avec le capitaine de Saint-Etienne. Des contacts qui ne seraient pas du goût de Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE désirant voir son joueur raccrocher les crampons. Interviewé par le Canal Football Club ce dimanche, Loïc Perrin en remet une couche sur son avenir.

« J’ai émis le souhait de continuer »