Mercato - OM : Nouvelle menace identifiée pour le successeur de Sanson ?

Publié le 17 juin 2020 à 11h00 par D.M.

Afin de combler le possible départ de Morgan Sanson, l’OM aurait coché le nom de Daler Kouziaïev. Mais le club marseillais devra se montrer convaincant puisque le FC Valence, Hoffenheim et le Spartak Moscou suivraient également de près sa situation.

Le prochain mercato estival s’annonce compliqué pour l’OM. En difficulté financière, le club marseillais devrait se séparer de plusieurs joueurs. Des transferts qui pourraient permettre à la formation phocéenne de renflouer ses caisses. Ainsi, l’OM espérerait un départ de Morgan Sanson dont la valeur est estimée à 40M€ et qui serait sur les tablettes de nombreuses formations de Premier League. Pour le remplacer, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Daler Kouziaïev qui évolue cette saison au Zénith Saint-Pétersbourg et qui plairait énormément à André Villas-Boas. Son contrat avec le club russe a expiré le 15 juin dernier et l'OM pourrait l'accueillir gratuitement. La formation marseillaise devra néanmoins se méfier du FC Valence et d' Hoffenheim qui suivraient également de près la situation de Daler Kouziaïev selon les informations de L’Equipe .

Le Spartak Moscou suit également Daler Douziaïev