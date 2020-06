Foot - Mercato - Liverpool

EXCLU - Mercato - Liverpool : Des intérêts en Allemagne pour Naby Keita

Publié le 17 juin 2020 à 9h52 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2020 à 9h53

Après une saison presque blanche pour un tel joueur, Naby Keita (Liverpool) se retrouve courtisé par des écuries de Bundesliga.

Pas épargné par les blessures ces derniers mois à Liverpool, Naby Keita vit une saison 2019-2020 compliquée. Le milieu de terrain guinéen n’a joué que 9 rencontres en championnat et a surtout vu la concurrence s’imposer et creuser l’écart. Et s’il entre toujours dans les plans de Jurgen Klopp, fan de son profil et de ses nombreuses qualités, plusieurs clubs en Europe surveillent sa situation. Selon nos informations, c’est notamment du côté de l’Allemagne où Naby Keita suscite des intérêts. Si le nom des clubs n’a pas filtré, il se murmure que des discussions ont lieu en coulisses pour prendre la température en vue du prochain mercato estival. A 25 ans, Naby Keita reste toutefois une cible qui coûte chère. Seuls un Bayern Munich ou un Borussia Dortmund pourraient prétendre à s’attacher les services de l’ancien de Leipzig.