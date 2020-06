Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme message pour Lucas Hernandez !

Publié le 18 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces derniers jours, Lucas Hernandez est poussé au départ par une légende du Bayern Munich : Lothar Matthaus.

Suite à la perte de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, Leonardo s'est mis en quête d'un nouveau défenseur central. Et depuis le début de la semaine, le nom de Lucas Hernandez revient avec insistance. La Cadena SER puis Bild ont confirmé l'intérêt du PSG pour le Champion du monde avant que RMC Sport n'aille encore plus loin en révélant que c'était la priorité de Leonardo cet été. Et d'après Lothar Matthaus, le Bayern Munich aurait même tout intérêt à vendre Lucas Hernandez un an après son arrivée pour 80M€.

Matthaus pousse Hernandez au départ