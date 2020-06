Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d’Ander Herrera sur l’avenir de Jesé !

Publié le 18 juin 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que Jesé appartient encore et toujours au PSG, Ander Herrera s’est confié sur l’avenir de son compatriote espagnol.

Arrivé en 2016 au PSG en provenance du Real Madrid, Jesé est plus que jamais un flop du recrutement parisien. Alors que le club de la capitale avait lâché près de 25M€, l’Espagnol a enchainé les déceptions. D’ailleurs, ces dernières saisons, il a surtout enchainé les prêts que ce soit à Las Palmas, à Stoke City, au Betis Séville et cette saison au Sporting Portugal. Et malgré une option d’achat, le club lisboète ne conservera pas Jesé. Ayant encore un an de contrat avec le PSG, l’attaquant de 27 ans est donc attendu pour la reprise du groupe de Thomas Tuchel d’ici quelques jours.

« Où est-il actuellement ? Il doit revenir »