Mercato - PSG : Leonardo très agacé par ce dossier sensible du moment !

Publié le 18 juin 2020 à 8h45 par B.C.

Alors que Tanguy Kouassi se dirige vers le Bayern Munich, Leonardo ne cacherait pas son agacement en interne, et l'un des conseillers du titi parisien serait particulièrement dans le collimateur du PSG : Hakim Hamouche.

Après Thiago Silva, le PSG s'apprête à perdre un autre défenseur dans les prochains jours, et celui-là laisse un goût amer aux dirigeants. En effet, Tanguy Kouassi ne signera pas son premier contrat professionnel avec le PSG malgré la confiance que lui a accordée Thomas Tuchel cette saison (15 matches). D'après les informations du 10 Sport, le Bayern Munich est parvenu à convaincre le joueur de 17 ans de rejoindre ses rangs avec un contrat de quatre années assorti d'un salaire compris entre 2.5M€ et 3M€ par saison, en plus d'une prime à la signature allant de 1 à 2M€. Un coup dur pour le PSG et Leonardo, agacé quant à l'issue de ce dossier.

Leonardo agacé, l'un des conseillers de Kouassi visé