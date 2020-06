Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé pour cette piste en Ligue 1 ?

Publié le 18 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

À la recherche d’un successeur à Thiago Silva qui partira cet été, Leonardo aurait activé la piste menant au défenseur du LOSC, Gabriel. Un dossier qui serait soumis à une grosse concurrence.

Leonardo l’avait déclaré récemment, il compte opérer de grands changements au sein du PSG en renouvelant en profondeur l’effectif de Thomas Tuchel. Ainsi le club parisien va enregistrer de nombreux départs à la fin de la saison. Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Thiago Silva ne seront pas gardés par le PSG. Une page qui se tourne pour le club parisien qui laisse partir son capitaine brésilien arrivé il y a 8 ans. Ainsi pour pallier les départs en défenseur central de Thiago Silva mais aussi celui de Tanguy Kouassi récemment qui va signer pour le Bayern Munich, Leonardo multiplierait les pistes et aurait ciblé le défenseur central lillois, Gabriel. Comme révélé en exclusivité dans le 10sport.com le 15 février dernier, le défenseur du LOSC est dans la short-list du PSG mais aussi de Naples et d’Everton. Face à ces intérêts, l’agent du joueur en a dit plus concernant l’avenir de son poulain.

Everton et Naples sont passés à l’action !