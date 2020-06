Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce de Quique Sétien sur ce dossier chaud du moment !

Publié le 18 juin 2020 à 13h00 par B.C.

Alors que l'avenir d'Arthur Melo fait actuellement beaucoup parler en Catalogne, Quique Sétien a expliqué ce jeudi que ce sujet ne le préoccupait pas.

Alors que la saison vient de reprendre après une interruption de plusieurs mois due au coronavirus, le FC Barcelone prépare activement le prochain mercato. Miralem Pjanic fait notamment partie des priorités des Blaugrana , mais ces derniers cherchent un moyen de récupérer le joueur de 30 ans sans débourser le moindre centime. Ainsi, un échange avec Arthur Melo est à l'ordre du jour puisque la Juventus apprécie le profil du Brésilien, mais le milieu de terrain est catégorique pour son avenir. En effet, son entourage a fait savoir à plusieurs reprises qu'il voulait rester au FC Barcelone, de quoi compromettre les plans de sa direction. Interrogé sur le sujet ce jeudi, Quique Setién a expliqué que les ambitions sportives du club étaient la priorité actuellement.

« Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète »