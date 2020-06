Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le lucide constat de Tebas sur l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 18 juin 2020 à 12h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé et Neymar sont encore et toujours annoncé au Real Madrid et au FC Barcelone, Javier Tebas ne se fait pas vraiment d’idées concernant ces gros dossiers.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé. Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français et le Brésilien animent toujours le marché des transferts, étant envoyés au Real Madrid et au FC Barcelone. Toutefois, tomber d’accord avec Leonardo a un prix et avec le contexte actuel, cela difficile, même impossible que les Merengue ou les Blaugrana réalisent une telle opération pour Neymar et Mbappé. Les deux stars devraient donc rester une saison de plus au PSG. Au grand dam de Javier Tebas, qui est pourtant lucide…

« J’aimerais bien, mais… »