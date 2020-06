Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann poussé au départ par Lionel Messi ?

Publié le 17 juin 2020 à 22h00 par T.M.

Face aux performances décevantes d’Antoine Griezmann, son avenir au FC Barcelone ne cesse de faire parler. Le Français partira-t-il ? Lionel Messi militerait en tout cas pour…

Arrivé il y a moins d’un an au FC Barcelone, Antoine Griezmann suscite déjà d’énormes débats en Catalogne. En effet, si les Blaugrana n’ont pas hésité à lever l’option d’achat de 120M€, le Français peine à se mettre à la hauteur. Décevant lors de la première partie de saison, l’ancien de l’Atlético de Madrid était attendu au tournant pour la reprise post-coronavirus. Et après 2 matchs face à Majorque et Leganés, les problèmes de Griezmann n’ont toujours pas changé, éprouvant toujours de grosses difficultés à trouver sa place sur le terrain. De quoi déjà remettre en question l’avenir du natif de Mâcon au Barça. Si Loïc Tanzi, journaliste pour RMC , assurait dernièrement qu’un départ n’était pas d’actualité, cela pourrait vite le devenir.

Messi ne veut plus de Griezmann ?