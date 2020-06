Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de Kevin De Bruyne met les choses au point sur son avenir !

Publié le 17 juin 2020 à 21h30 par T.M.

Alors que Kevin De Bruyne avait dernièrement entrouvert la porte à un départ de Manchester City, l’agent de l’international belge a mis les choses au point.

Le ciel est gris au-dessus de Manchester City. En effet, le club anglais a dernièrement été sanctionné par l’UEFA, qui a exclu les Citizens de Coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons. Si les Mancuniens ont fait appel, cette suspension pourrait avoir de grosses répercussions. Tout d’abord, un départ de Pep Guardiola pourrait intervenir, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. De quoi également convaincre certaines stars d’aller disputer la Ligue des Champions ailleurs. C’est ce qu’avait notamment expliqué Kevin De Bruyne, lâchant dernièrement : « Une fois la décision, je regarderai. Deux ans serait long. Un an, ça pourrait aller ». Il n’en fallait alors pas plus pour voir les rumeurs se multiplier autour de l’avenir du Belge. Et il a notamment été question d’un possible intérêt du Real Madrid. De Bruyne pourrait-il donc être le gros coup de Zidane cet été ?

« Kevin est heureux à Manchester »