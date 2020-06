Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage qui en dit long sur l’avenir de De Bruyne !

Publié le 6 juin 2020 à 10h30 par Th.B.

Sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez côtoie Kevin De Bruyne lors des rassemblements. Pour lui, le verdict du Tribunal du Sport sur la suspension imposée par l’UEFA à Manchester City pour les deux prochaines campagnes européennes aura un grand impact sur son avenir. Pour rappel, le meneur de jeu des Skyblues est pisté par le Real Madrid.

Et si Kevin De Bruyne quittait Manchester City cet été, bien qu’il soit contractuellement lié au club mancunien jusqu’en juin 2023 ? En février dernier, l’UEFA a suspendu les Skyblues de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier. Le champion d’Angleterre a fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Néanmoins, à cause du Covid-19, la décision du TAS se fait attendre et pourrait déboucher sur le départ de Kevin De Bruyne. Le principal intéressé révélait début mai qu’il patientait pour savoir de quoi il en retournera. Mais pour Roberto Martinez, l’aventure mancunienne de De Bruyne en prendrait un coup si suspension il y avait…

Roberto Martinez émet de sérieux doutes quant à la continuité de De Bruyne à City en cas de suspension en Europe