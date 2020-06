Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador étranger pousse pour le recrutement de Cavani !

Publié le 17 juin 2020 à 20h15 par A.C.

Antonio Conte, coach de l’Inter, semble décidé à tenter le coup pour Edinson Cavani.

Les routes d’Edinson Cavani et du Paris Saint-Germain vont se séparer. Leonardo a officialisé le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui a l’intention de poursuivre sa carrière en Europe. Le 4 juin dernier nous vous annoncions que l’Inter tient la corde pour Cavani, alors que la presse italienne parle régulièrement de l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Un autre sérieux candidat s’est présenté récemment avec le Napoli, qui selon nos informations souhaite boucler le retour de Cavani.

Conte veut Cavani ou Dzeko