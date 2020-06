Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les sept candidats de Leonardo pour remplacer Thiago Silva !

Publié le 17 juin 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 17 juin 2020 à 12h33

Le départ de Thiago Silva étant déjà acté au PSG puisque le défenseur brésilien arrive au terme de son contrat, Leonardo disposerait de plusieurs options de prestige sur le marché des transferts pour assurer la succession de l’emblématique capitaine parisien. Explications.

Thiago Silva et le PSG, l’histoire touche à sa fin ! Comme l’a annoncé Leonardo dans les colonnes du JDD , le club de la capitale a décidé de ne pas prolonger le contrat du défenseur central brésilien, tout comme celui d’Edinson Cavani : « Oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive », a indiqué le directeur sportif du PSG. Et en plus du départ de Thiago Silva, Tanguy Kouassi a décidé de claquer la porte de son club formateur pour signer librement au Bayern Munich cet été, ce qui inciterait donc Leonardo à renforcer le secteur défensif.

Leonardo a des vues en Italie

Ce n’est plus un secret pour personne, le directeur sportif aime attirer les talents du championnat italien au PSG. Et une fois n’est pas coutume, il observerait de très près un profil de Serie A… Comme l’a révélé Foot Mercato ce mercredi, Leonardo aurait entamé des négociations avec l’entourage de Nikola Milenković et envisagerait de recruter le défenseur central de la Fiorentina au PSG. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, il aurait des vues sur d’autres profils de Serie A comme Kalidou Koulibaly (Naples), Alessio Romagnoli (Milan AC) et Milan Skriniar (Inter Milan). Mais ce n’est pas tout…

Trois profils du Bayern pour le PSG ?

Ces derniers jours, un vif intérêt du PSG a été évoqué pour Lucas Hernandez, l’international français du Bayern Munich. Capable d’évoluer en tant que latéral gauche mais également en défense centrale, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid serait un profil très apprécié par Leonardo. Mais Foot Mercato a également indiqué mercredi que les profils de deux autres joueurs défensifs du Bayern Munich auraient été proposés au PSG ces derniers jours : David Alaba et Jérôme Boateng. En clair, Leonardo dispose aujourd’hui de sept options potentielles pour assurer la succession de Thiago Silva : Nikola Milenković, Kalidou Koulibaly, Alessio Romagnoli, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, David Alaba et Jérôme Boateng. Reste à savoir lequel sera privilégié…