Mercato - PSG : Un retournement de veste pour Thiago Silva ?

Publié le 17 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Certes, Thiago Silva a refusé de revoir ses ambitions salariales à la baisse lors des négociations avec Leonardo pour prolonger son contrat au PSG. Cependant, pour rejoindre un club de Premier League, le Brésilien serait enclin à faire des concessions.

Le10sport.com vous révélait le 15 avril dernier que le PSG, sous l’impulsion de son directeur sportif Leonardo, avait formulé une offre au clan Thiago Silva. Son contrat arrivant à expiration le 30 juin, le Brésilien a eu la possibilité de prolonger pour une saison avec une autre année en option au PSG, à condition qu’il accepte de drastiquement baisser son salaire annuel de 11M€ environ. La proposition du PSG était la suivante : des revenus annuels se situant entre 4 et 5M€. Cette offre, Thiago Silva l’a rejeté, de quoi le pousser vers la sortie et d’officialiser son départ comme Leonardo l’a fait lors de sa récente interview avec le JDD . Néanmoins, Thiago Silva songerait désormais à faire de tels sacrifices sportifs et financiers pour son prochain challenge.

Thiago Silva désormais prêt à faire les sacrifices que le PSG attendait ?