Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva prêt à tous les sacrifices pour son avenir ?

Publié le 16 juin 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG lui offrait un an de contrat en incluant une saison supplémentaire en option avec un salaire revu à la baisse, Thiago Silva avait refusé de s’aligner sur les conditions de Leonardo. À présent, le Brésilien serait prêt à faire ces concessions financières pour son prochain challenge…

Thiago Silva et le PSG, c’est fini. La collaboration entre le club parisien et l’international brésilien va prendre fin cet été, soit au moment où le contrat du capitaine parisien prendra fin. C’est Leonardo en personne qui a annoncé la nouvelle lors de son entretien au JDD ce week-end. Ce n’est cependant pas faute d’avoir essayé de le retenir. Le 15 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le directeur sportif du PSG avait approché le clan Silva avec une offre de prolongation d’une saison avec une autre en option. Plus récemment, on vous dévoilait qu’un salaire entre 4 et 5M€ avait été proposé au Brésilien, soit des revenus trois fois inférieurs à ceux qu’il perçoit dans son contrat actuel. Cependant, Thiago Silva va fêter son 36ème anniversaire en septembre. Et alors qu’il émettrait le souhait de rester en Europe pour les deux prochaines saisons afin de disputer le Mondial en 2022 avec la sélection brésilienne, l’option PSG aurait pu lui permettre de mener à bien cet objectif. Et Leonardo n’aurait clairement pas été contre une prolongation de Thiago Silva comme Paris United l’a assuré ce mardi.

Un Thiago Silva « dépité et attristé » va devoir tourner la page

Paris United révèle donc que Thiago Silva aurait pu prolonger son contrat au PSG en acceptant de signer selon les conditions du club de la capitale. Cependant, la grosse baisse de salaire demandée par Leonardo ne semble pas avoir plu au clan Silva et particulièrement à sa femme qui gère ses affaires. Le PSG a donc dû se séparer de son capitaine. RMC Sport a contacté une source proche du principal intéressé qui a assuré qu’il était « dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille. Cette saison il se sentait au top avant le covid. Il avait faim et même s’il a 35 ans, il se sent très en forme et il a du mal à comprendre cette décision ». Pour continuer à Paris, Thiago Silva savait cependant ce qu’il avait à faire : revoir ses ambitions à la baisse. RMC en rajoute une couche en assurant que pour son prochain challenge, il lui faudrait obligatoire baisser drastiquement son salaire de plus de 11M€ à l’année. Que ce soit en Premier League ou ailleurs, Silva devra faire des efforts. Et pour vivre son « rêve » de jouer en Angleterre, comme l’explique The Daily Telegraph , Thiago Silva serait prêt à revoir sa position.

Thiago Silva finalement prêt à faire des concessions financières pour un club de Premier League ?