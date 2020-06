Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le point de chute de Maxime Lopez déjà connu ?

Publié le 16 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

Afin d'éviter une éventuelle sanction du fair-play financier, l'Olympique de Marseille a besoin de vendre. En fin de contrat en 2021, le milieu de terrain Maxime Lopez pourrait prendre la direction de l’Espagne.

Actuellement en difficulté financière et dans l'obligation de trouver 60M€ afin d'éviter une sanction du fair-play financier, l’OM ne retiendra pas ses joueurs en cas d'offre jugée convenable par les dirigeants phocéens. Auteur d'une saison compliquée et n'ayant pas réussi à trouver sa place dans le onze d’André Villas-Boas, Maxime Lopez sous contrat jusqu'en 2021 avec l’OM, dispose d'un bon de sortie pour le mercato estival.

Direction l’Espagne pour Lopez ?