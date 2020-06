Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jürgen Klopp aurait tranché pour Coutinho !

Publié le 18 juin 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone à qui il appartient encore, Philippe Coutinho a été annoncé vers un possible retour à Liverpool. Mais Jürgen Klopp aurait pris une décision ferme dans ce dossier…

Actuellement prêté au Bayern Munich qui ne lèvera pas l’option d’achat de 120M€ dont il dispose, Philippe Coutinho s’apprête donc à retourner au FC Barcelone où son contrat court jusqu’en juin 2023. Seulement voilà, le milieu offensif brésilien n’entre pas non plus dans les rangs du club catalan, et son nom ne cesse d’être évoqué en Premier League pour cet été : Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité l’intérêt de Manchester City, mais un possible retour à Liverpool a également été évoqué pour Coutinho. Qu’en est-il vraiment ?

Klopp ne voudrait pas de Coutinho