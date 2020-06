Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de David Alaba sur le point d’être réglé !

Publié le 19 juin 2020 à 8h45 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central pour pallier le futur départ de Thiago Silva, le PSG aurait notamment des vues sur David Alaba. Toutefois, l’avenir de l’Autrichien s’écrirait plutôt du côté du Bayern Munich.

La guerre serait-elle lancée entre le PSG et le Bayern Munich ? Au sein du club de la capitale, on aurait énormément de mal à digérer le départ de Tanguy Kouassi vers la Bavière. Remonté, Leonardo pourrait même chercher à se venger selon certains. Pour cela, le directeur sportif parisien pourrait bien aller piocher au sein de l’effectif d’Hans-Dieter Flick et certains noms reviennent avec insistance. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un intérêt pour Lucas Hernandez, pour qui les discussions se tiennent en coulisses entre le PSG et le Bayern Munich comme vous l'a confié Le 10 Sport, ainsi que pour David Alaba. Polyvalents, le Français et l’Autrichien seraient surtout ciblés dans l’optique de la succession de Thiago Silva, qui arrive en fin de contrat.

Alaba vers une prolongation ?

Si le PSG discute donc pour Lucas Hernandez, cela devrait être plus compliqué en ce qui concerne David Alaba. Alors que l’Autrichien n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, il aurait pu se rapprocher de la porte de sortie. Toutefois, c’est bien en Bavière que son avenir devrait continuer à s’écrire. En effet, selon les dernières informations de Nicolo Schira, la direction du Bayern souhaiterait prolonger le contrat d’Alaba jusqu’en 2024. D’ailleurs, comme le précise le journaliste italienne, les discussions seraient actuellement avancées entre Karl-Heinz Rummenigge et Pini Zahavi, qui gère les intérêts du défenseur de 27 ans.