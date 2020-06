Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit faire une croix sur une de ses priorités !

Publié le 19 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Dernièrement, la presse espagnole assurait que Theo Hernandez était la priorité de Leonardo. Une piste que le directeur sportif du PSG va toutefois devoir oublier…

Avec le départ de Layvin Kurzawa en fin de contrat, Leonardo recherche un nouvel arrière gauche. Outre le profil d’Alex Telles, celui de Theo Hernandez est également très apprécié par le directeur sportif du PSG comme Le 10 Sport vous l’avait révélé. Cela serait même la priorité. En effet, la presse espagnole expliquait récemment que le joueur du Milan AC est l’option numéro 1 de Leonardo, mais que cela bloquait au niveau du prix demandé par les Rossoneri. Cela ne semble toutefois pas être le seul obstacle pour le PSG. En effet, Theo Hernandez vient de mettre un terme à toutes les rumeurs entourait son avenir, assurant qu’il resterait au Milan AC la saison prochaine.

« J’ai décidé de rester ici »