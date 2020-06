Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Milan AC… Les vérités de Theo Hernandez sur son avenir !

Publié le 18 juin 2020 à 12h30 par T.M.

Auteur d’une belle saison avec le Milan AC, Theo Hernandez est courtisé à l’approche du mercato estival, étant notamment annoncé dans le viseur du PSG. De quoi obliger le Français à mettre les choses au point pour son avenir.

N’ayant pas eu sa chance avec le Real Madrid, Theo Hernandez s’est envoyé pour le Milan AC l’été dernier contre 20M€. Un choix payant pour le Français qui réalise une très belle saison en Lombardie. De quoi possiblement lui ouvrir de nouvelles portes. Ainsi, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Leonardo a coché le nom du latéral de 22 ans. Theo Hernandez pourrait alors passer un nouveau cap en rejoignant le PSG où il pourrait notamment débarquer avec son frère, Lucas Hernandez, actuellement au Bayern Munich, et lui aussi ciblé par le club de la capitale. Toutefois, comme nous vous l’avions également fait savoir, le Rossonero n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre le Parc des Princes et quitter le Milan AC. Une position d’ailleurs clairement définie par le principal intéressé.

« J’ai décidé de rester ici »

Après seulement un an, Theo Hernandez quittera-t-il le Milan AC ? Cela ne semble pas vraiment dans ses plans. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à la Onda Cero , l’ancien joueur du Real Madrid a été très clair, assurant : « Je veux dire merci à Milan car ils m’ont fait confiance. Maldini a cru en moi et ici, je suis vraiment content. Je suis ravi d’être à Milan et j’ai décidé de rester ici avec les Rossoneri. J’ai un contrat de 4 ans et je suis vraiment heureux ici ». Il ne semble donc y avoir aucun doute à avoir pour l’avenir de Theo Hernandez. La saison prochaine, le Français sera donc toujours au Milan AC. Leonardo va devoir faire une croix sur cette piste pour succéder à Layvin Kurzawa, devant alors se concentrer sur d’autres dossiers, notamment celui menant à Alex Telles (FC Porto).

Quid d'un retour au Real Madrid ?