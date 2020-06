Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger toujours présent dans le dossier Havertz ?

Publié le 18 juin 2020 à 11h00 par La rédaction

Courtisé depuis de longs mois par Zinedine Zidane, l’international allemand du Bayer Leverkusen Kai Havertz figurerait toujours dans le collimateur d’un club de Premier League qui n’aurait toujours pas dit son dernier mot. Le Real Madrid aura de la concurrence…

Zinedine Zidane risque de toujours avoir de la concurrence dans le dossier Kai Havertz. Impressionnant depuis le début de la saison, le milieu offensif allemand du Bayer Leverkusen continue de régaler sur les pelouses de Bundesliga. A seulement 21 ans, il représente une des plus belles promesses du football mondial, et les plus grands clubs pourraient se l’arracher lors du prochain mercato. Si Leverkusen a déjà repoussé une offre de la part du Real Madrid, le club allemand pourrait avoir du mal à garder son prodige la saison prochaine…

Chelsea toujours dans la course ?