Mercato - Real Madrid : La porte s’ouvre pour Aubameyang !

Publié le 18 juin 2020 à 9h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait pas voir ses ambitions salariales respectées par la direction d’Arsenal pour une prolongation. Ainsi, une vente pourrait avoir lieu cet été, de quoi faire les affaires du Real Madrid ?

Et si Pierre-Emerick Aubameyang finissait par quitter Arsenal cet été ? Certes, l’attaquant des Gunners voit d’un bon oeil une prolongation pour son contrat courant jusqu’à l’été 2021, mais aucune offre concrète de la part d’Arsenal n’a été proposée au clan Aubameyang. C’est du moins l’information que le10sport.com vous a révélé le 2 juin dernier. Depuis, le principal intéressé a pris la parole. Pour Téléfoot , le Gabonais a avoué que les négociations avaient débuté, et a confirmé notre information selon laquelle Arsenal n’est pas concrètement passé à l’action. En conférence de presse, Mikel Arteta a fait part de sa confiance et de sa détermination dans cette opération. Mais l’entraîneur d’Arsenal pourrait tomber de haut.

Arsenal loin des attentes d’Aubameyang ?