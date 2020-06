Mercato - OL : Grosse concurrence pour Diego Godin ?

Foot - Mercato - OL

Alors que l’OL aurait des vues sur Diego Godin pour renforcer son secteur défensif cet été, Tottenham et l’Inter Miami seraient aussi sur les rangs pour le joueur de l’Inter.

En quête d’un gros renfort en défense centrale pour cet été, l’OL songerait depuis quelque temps à recruter Diego Godin, l’emblématique international uruguayen de l’Inter. Mais le journaliste Nicolo Schira annonce via son compte Twitter que son imposant salaire (6M€ par an) serait un frein, et que Godin serait également courtisé par Tottenham et l’Inter Miami qui est la franchise de David Beckham en MLS. Toutefois, l’ancien joueur de l’Atlético préfèrerait rester en Europe…

