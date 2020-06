Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour la succession de Thiago Silva ?

Foot - Mercato - PSG

Avec les futurs départs de Thiago Silva mais aussi celui de Tanguy Kouassi, Leonardo songerait à recruter un défenseur central. Sur les tablettes du directeur sportif du PSG, Gabriel Magalhães pourrait toutefois prendre la direction de deux autres clubs européens...

Il y a quelques jours, Leonardo annonçait dans les colonnes du JDD que le Paris Saint-Germain avait décidé de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva : « Oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. » En quête de son successeur, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Gabriel Magalhães, jeune défenseur du LOSC, comme vous l’avait révélé le10sport.com en février dernier. Mais problème, aux dernières nouvelles deux clubs seraient passés devant le PSG dans ce dossier !

Effectivement, le journaliste italien Nicolò Schira rapporte sur son compte Twitter ce mercredi que Fernando Garcia, agent de Gabriel Magalhães, a confirmé qu’Everton et le Napoli auraient transmis une première offre au LOSC pour le défenseur brésilien de 22 ans. Les deux clubs attendraient une réponse du club pensionnaire de la Ligue 1. A noter que le10sport.com vous avait révélé l’intérêt des Toffees pour le défenseur lillois en exclusivité le 15 février dernier.

Fernando Garcia (#GabrielMagalhãnes agent) has confirmed #Everton and #Napoli have both made an official bid for #Lille centre-back. Now both clubs are waiting on Lille's decision about the future of the brazilian player. #transfers #EFChttps://t.co/F9pkv9qqLx