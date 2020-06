Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet attaquant ne sera pas le successeur de Benzema !

Publié le 18 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il ait ouvert la porte à un départ de Tottenham cet été, Harry Kane ne disposerait pas de bon de sortie de la part de sa direction qui aurait la ferme intention de conserver ses stars à l’intersaison. Le Real Madrid saurait désormais à quoi s’en tenir.

Il avait lâché une petite bombe ces dernières semaines. Pendant le confinement, Harry Kane avait profité d’un live Instagram avec un journaliste de Sky Sports pour révéler qu’il ne prévoyait certainement pas de continuer à Tottenham si le projet du club londonien ne répondait plus à ses espérances. De quoi donner espoir à Manchester United et surtout au Real Madrid. La presse anglaise dévoilait en mars dernier que le club merengue songerait à lancer une offensive auprès de Tottenham pour s’attacher les services des Kane, jugé comme étant une belle option pour la succession de Karim Benzema. Ce serait cependant peine perdue.

Kane ne bougera pas de Tottenham cet été