Mercato - ASSE : Adil Rami contacté par Claude Puel ? Il répond !

Publié le 18 juin 2020 à 9h45 par T.M.

Actuellement libre de tout contrat, Adil Rami a évoqué une possible arrivée du côté de l’ASSE, où il pourrait notamment retrouver Claude Puel, son ancien entraîneur au LOSC.

Et si Adil Rami connaissait une nouvelle aventure en Ligue 1 ? Après avoir porté les couleurs du LOSC et de l’OM, il est actuellement à la recherche d’un nouveau challenge. Arrivé en février dernier du côté de Sotchi, le défenseur central a finalement été libéré de son contrat il y a quelques semaines, se retrouvant alors libre. A 34 ans, Rami cherche désormais où rebondir. Et si une vieille connaissance lui tendait la main ? Ayant collaboré avec Claude Puel au LOSC, le champion du monde pourrait se relancer du côté de l’ASSE, où il pourrait apporter toute son expérience aux jeunes joueurs sur lesquels l’entraîneur des Verts compte s’appuyer. Un scénario qui semble toutefois loin d’arriver…

« Il m’aurait déjà appelé »