Mercato - ASSE : Galtier pourrait faire un joli cadeau à Puel !

Publié le 18 juin 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que la tendance est à un départ pour Denis Bouanga, l’ASSE aurait vu un des courtisans de son joueur lâcher l’affaire pour l'ancien nîmois.

Considéré comme un des éléments les plus bankables au sein de l'effectif des Verts, Denis Bouanga pourrait quitter l’ASSE cet été. Estimé à 15M€ par les Stéphanois, Denis Bouanga attire les convoitises après une belle saison en Ligue 1 (26 matchs pour 10 buts et 3 passes décisives) et aurait vu de nombreux clubs venir aux renseignements ces dernières semaines. Parmi ses courtisans, le LOSC mais surtout Rennes seraient intéressés par le joueur. Comme révélé en exclusivité dans le 10sport.com, le Stade Rennais aurait déjà soumis une offre de 12M€ à ses homologues stéphanois qui a été refusée. Les Verts en veulent 15M€ minimum. Des exigences qui auraient beaucoup refroidi un concurrent au point de le voir abandonner cette piste.

Le LOSC se retire pour Bouanga