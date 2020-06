Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse offre entre les mains de Thiago Silva ?

Publié le 17 juin 2020 à 22h45 par Th.B.

Alors que son départ du PSG est déjà acté, Thiago Silva pourrait rebondir du côté d’Everton ou un joli pactole l’attendrait.

Et si Thiago Silva parvenait à se lancer un nouveau challenge en Europe en n’ayant pas à drastiquement baisser son salaire ? Le10sport.com a récemment révélé que le PSG était prêt à offrir au Brésilien un salaire annuel allant de 4 à 5 M€. Une grosse concession financière pour le capitaine du PSG, dont le contrat expirera à la fin du mois de juin, alors qu’il percevait au PSG des revenus annuels se situant au dessus de la barre des 12M€. N’ayant pas trouvé de terrain d’entente avec la direction sportive du PSG, Silva va quitter le club cet été, comme Leonardo l’a assuré au JDD . Et Carlo Ancelotti pourrait bien relancer son ancien défenseur à Everton la saison prochaine.

Everton proposerait un salaire mensuel d’1M€ !