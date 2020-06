Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Après Thiago Silva, Everton pense à un autre joueur du PSG…

Publié le 17 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Positionné sur Thiago Silva, Everton pourrait s’intéresser à un autre défenseur parisien, lui-aussi en fin de contrat.

Carlo Ancelotti reste un observateur attentif du PSG. L’ancien coach parisien garde même de très bon contact avec certains joueurs, à commencer par Thiago Silva. Et comme révélé par le10sport.com, les deux hommes ont récemment échangé pour évoquer l’avenir du Brésilien. Carlo Ancelotti aimerait en effet le signer du côté d’Everton dans la mesure où il est libre de tout contrat et qu’il souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Mais Thiago Silva n’est pas l’unique parisien qui plaît à Everton…

Un œil sur Kurzawa

Selon nos informations, Everton regarderait attentivement le profil de Layvin Kurzawa. Lui-aussi arrive en fin de contrat et ne sera pas conservé par le PSG. Une opportunité de marché qui semble séduire Everton et Carlo Ancelotti. Et si le nom de Kurzawa circule un peu partout en Europe depuis quelques mois, aucune piste ne semble vraiment plus avancée que les autres.