Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani-Naples, une condition préalable…

Publié le 18 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

Naples a récemment relancé le dossier Cavani, mais pour qu’il avance, il faut qu’une condition préalable soit remplie. Analyse.

Le conseiller et demi-frère d’Edinson Cavani, Walter Guglielmone, s’est exprimé au sujet de l’avenir du buteur uruguayen dans la presse espagnole : « On va écouter et voir les options », a ainsi confié Walter Guglielmone, avant d’assurer disposer de « beaucoup d’options ». Pour autant, les faits sont là : Cavani n’a toujours pas signé dans son nouveau club alors que son contrat avec Paris prend bientôt fin. Comme analysé par le10sport.com , la raison est simple : le buteur uruguayen reste sur des espérances financières trop élevées (12 millions d’euros net par an selon la Gazzetta Dello Sport ) par rapport à sa valeur sur le marché.

Si Cavani baisse ses exigences financière

Très récemment, le10sport.com révélait par exemple que Naples avait relancé le contact avec Cavani. Il apparaît clair que le club napolitain n’est absolument pas en mesure d’approcher un tel salaire. Naples peut proposer un contrat autour de 7-8 millions d’euros net annuel mais pas au-delà. Cavani va probablement devoir baisser ses prix, sans doute autour de 8 millions d’euros, un tarif où il disposera de beaucoup d’opportunités, comme Naples ou l’Inter Milan.