Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Hernandez, le prochain gros coup de Leonardo ?

Publié le 18 juin 2020 à 13h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Lucas Hernandez fait partie des pistes de Leonardo pour remplacer Thiago Silva et Tanguy Kouassi la saison prochaine au PSG. Et si c’était lui, le prochain gros coup du mercato parisien ?

Le PSG va faire face à une grosse vague de départ dans le secteur défensif à la fin de la saison. En effet, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Thiago Silva ne prolongeront pas leurs contrats dans la capitale, et devraient donc quitter le club à l’issue de la saison. De son côté, Tanguy Kouassi devrait signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich, ce dernier ayant refusé les offres de Leonardo. Ce dernier risque de devoir recruter en défense, et il a déjà une cible en tête…

Le prochain gros coup de Leonardo ?

Ainsi, comme révélé par la Cadena SER, Lucas Hernandez figure sur les tablettes du PSG pour la saison prochaine. Arrivée l’été dernier du côté du Bayern Munich contre 80M€, l’international français pourrait désormais débarquer en France. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo pense à proposer une offre au Bayern pour Lucas Hernandez, qui permettrait au PSG de verser la somme due pour son transfert en 4 fois. La relation entre le PSG et le Bayern est bonne, notamment en raison des récentes transactions effectuées entre les deux clubs (Juan Bernat, Tanguy Kouassi). Ces relations pourraient donc favoriser un départ de Lucas Hernandez du côté de la capitale française, puisque le Bayern ne serait pas fermé à un départ de l’international français…

Un profil parfait pour le PSG