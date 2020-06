Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Pape Gueye ouvre grand la porte à Villas-Boas !

Publié le 19 juin 2020 à 11h15 par T.M.

Malgré un contrat signé avec Watford, Pape Gueye n’a pas l’intention de rejoindre les Hornets. Une opportunité dont souhaite profiter l’OM et l’intérêt est d’ailleurs réciproque.

En fin de contrat avec Le Havre, Pape Gueye s’est mis d’accord avec Watford il y a quelques semaines. Problème, se sentant floué sur les termes de son contrat, le milieu de terrain ne veut plus rejoindre les Hornets. « Pape n'ira pas à Watford. Le contrat a bien été signé en janvier, mais il n'a pas encore pris effet et personne ne peut le forcer. Après, Watford peut demander des indemnités de rupture, mais ils ne peuvent pas obliger Pape à jouer pour eux », assure d’ailleurs l’un de ses proches ce vendredi pour Le Phocéen. L’avenir de Gueye se retrouve donc au centre des rumeurs et comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, l’OM est notamment à l’affût pour récupérer le joueur de 21 ans. Et du côté du Havrais, la porte est ouverte pour Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas.

« L’OM est clairement dans sa short-list »