Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang doit-il toujours être la priorité de l'OM ?

Publié le 19 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

En quête d'un nouvel avant-centre, l'OM semble avoir fait de M'Baye Niang sa grande priorité pour cet été. Toutefois les récents propos de l'attaquant du Stade Rennais ont dû refroidi le club phocéen. Doit-il toujours être une priorité pour Marseille ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de M'Baye Niang revient avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, André Villas-Boas en a fait sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Seul problème, le club phocéen n'aura probablement pas les moyens de ses ambitions dans ce dossier. En effet, le Stade Rennais réclame près de 20M€ pour lâcher son attaquant, une somme hors d'atteinte pour l'OM. Par conséquent, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Olympiens n'ont toujours pas bougé dans ce dossier. Jusque-là, Jacques-Henri Eyraud comptait sur la volonté du joueur de rejoindre l'OM, mais les récentes déclarations de M'Baye Niang jette clairement un froid dans dossier. Au point de pousser les Marseillais à jeter l'éponge ?

Niang a-t-il refroidi l'OM ?