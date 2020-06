Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang affiche un souhait très fort pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 8h30 par A.M.

Au cœur de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir, M'Baye Niang a tenu à lâcher ses vérités concernant sa situation et rappelle qu'il se verrait bien disputer la Ligue des Champions avec le Stade Rennais.

La situation de M'Baye Niang n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, auteur d'une très belle saison avec le Stade Rennais, l'attaquant sénégalais suscite l'intérêt de l'Olympique de Marseille où André Villas-Boas souhaite densifier son secteur offensif. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, l'OM n'est toujours pas passé à l'action compte tenu du fait que Rennes réclame près de 20M€ pour lâcher son attaquant. Et visiblement, M'Baye Niang ne semble pas avoir l'intention de quitter le club breton tout de suite, surtout avec la perspective de disputer la Ligue des Champions.

Niang veut jouer la Ligue des Champions avec Rennes