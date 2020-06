Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang douche les espoirs d'André Villas-Boas !

Publié le 18 juin 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OM, M'Baye Niang a tenu à rappeler qu'il avait bien l'intention de rester à Rennes qui disputera notamment la prochaine Ligue des Champions.

Comme révélé par le10sport.com, l'Olympique de Marseille n'a lancé aucune démarche dans le but de recruter M'Baye Niang. Et pour cause, le Stade Rennais réclame près de 20M€ pour lâcher son attaquant. Une somme que le club phocéen ne sera pas en mesure de verser dans l'immédiat. Malgré tout, l'international sénégalais reste un objectif important d'André Villas-Boas qui souhaite attirer un attaquant polyvalent afin de densifier son secteur offensif. D'ailleurs, M'Baye Niang a plusieurs fois évoqué son attirance pour l'OM tout en rappelant qu'il est toujours un joueur du Stade Rennais où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Une situation qui pourrait d'ailleurs commencé à agacer la direction du club breton. C'est la raison pour laquelle l'ancien Milanais a décidé de mettre les choses au clair.

Niang est «très heureux d’être au Stade Rennais»

Dans une interview accordée à RMC Sport , M'Baye Niang a ainsi tenu à rappeler qu'il serait bien présent à la reprise de l'entraînement du Stade Rennais fixée le 22 juin. « Oui, très clairement. J’ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j’ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd’hui, retourner au Stade Rennais, ça ne serait à aucun moment un échec, au contraire. Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n'y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d’être au Stade Rennais », assure l'attaquant sénégalais avant d'assurer qu'il n'ira pas au clash pour partir : « Le Stade Rennais, c’est mon club. Je fais les choses comme il se doit, pour que tout le monde soit content et fasse les choses dans le respect . »

Jouer la C1 avec Rennes plairait à Niang