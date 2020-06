Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Leonardo a dynamité les plans du Barça...

Publié le 18 juin 2020 à 19h30 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien avoir porté un coup décisif aux espoirs du FC Barcelone, dans la course à Lautaro Martinez. Explications...

Après Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, le FC Barcelone aurait l’intention de frapper un autre gros coup, avec Lautaro Martinez. La presse catalane a en effet fait de l’attaquant de l’Inter la grande priorité du Barça, avec la bénédiction de Lionel Messi. A Barcelone on se voyait déjà accueillir le jeune argentin en grande pompe... mais tout semble bloqué, depuis plusieurs semaines. Le FC Barcelone ne souhaite en effet toujours pas lever la clause de 111M€ de Lautaro Martinez et au sein de l’Inter on est catégoriques : sans clause, pas de départ pour l’attaquant. Les finances du club milanais se portent d’ailleurs plutôt bien... et la tâche du FC Barcelone va encore plus se compliquer, à cause du Paris Saint-Germain.

Avec Icardi, Leonardo a renforcé l’Inter

Ce jeudi, Tuttosport assure qu’aide la plus précieuse pour l’Inter est arrivé de Leonardo et du PSG. Le quotidien rappelle que la vente définitive de Mauro Icardi a apporté 50M€ au Nerazzurri , auxquels pourraient venir s’ajouter jusqu’à 8M€ de bonus. Un montant pas négligeable, surtout en ces temps délicats, où les clubs ne devraient pas faire énormément de folies. Ce n’est pas tout, puisque Tuttosport explique que le Bayern Munich pourrait également apporter de l’argent frais, en levant l’option d’achat d’Ivan Perisic. Pour ne rien arranger, l’Inter ne prévoit pas de grosses dépenses cet été, puisque Radja Nainggolan pourrait être réintégrer par Antonio Conte au terme de son prêt et que plusieurs jeunes pourraient bénéficier d’un plus grand temps de jeu.

