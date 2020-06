Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang tape du poing sur la table !

Publié le 18 juin 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Au cœur de toutes les rumeurs au sujet de son avenir, M'Baye Niang a décidé de faire le point complet sur son avenir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble agacé...

Depuis plusieurs semaines, le nom de M'Baye Niang fait grandement parler sur le mercato. Et pour cause, l'attaquant du Stade Rennais semble être la grande priorité d'André Villas-Boas, en quête de renforts offensifs avant de densifier ce secteur de jeu. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM n'a toujours pas entamé la moindre démarche auprès du Stade Rennais. Et pour cause, le club phocéen est en difficulté financière et ne pourra pas se permettre de payer les 20M€ réclamés par les Bretons, et d'autre part, l'OM n'a toujours pas nommé le successeur d'Andoni Zubizarreta. Une situation qui aurait permis au club qatari d'Al-Duhail Sports Club de se positionner dans ce dossier d'après L'Equipe .

«Je veux uniquement jouer au football, prendre du plaisir»

Très agacé par toutes les rumeurs entourant son avenir, M'Baye Niang a ainsi décidé de mettre les choses au clair dans une interview accordée à RMC Sport : « Je n’ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de Marseille ou pas Marseille. La seule chose qui est vraie aujourd’hui est que M’Baye a des agents. Grégory Gelabert s’occupe de ça. J’ai envie de prendre du plaisir, de ‘kiffer’ mon football. Tout ce qui se raconte à côté, ce qui n’est pas sorti de ma bouche ou de mon entourage, pour moi ça n’a aucune valeur (...) Comme je le répète depuis tout à l’heure, je veux uniquement jouer au football, prendre du plaisir. Faire ‘kiffer’ les gens (sic) qui m’aiment, et ne pas me prendre la tête avec toutes ces rumeurs qui sortent parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui sortent, et ça, ça me dérange un peu . » Le message a le mérite d'être clair.

«Ce sont des choses qui sont dérangeantes»