Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo, un pari raté ?

Publié le 18 juin 2020 à 17h30 par A.C.

En 2018, la Juventus avait surpris tout le monde en allant chercher Cristiano Ronaldo au Real Madrid pour une somme pharaonique. Presque eux ans plus tard, ce transfert soulève énormément de questions...

De aout 2014 à juin 2019, Cristiano Ronaldo a remporté onze finales consécutives, avec son club comme avec sa sélection nationale. Avec la Juventus, il vient d’en perdre deux en seulement quelques mois. La première fois c’était en Supercoppe d’Italia face à la Lazio (3-1), en décembre dernier. Ce mercredi, on a vécu la deuxième, avec la défaite de la Juve en finale de la Coppa Italia, contre le Napoli (0-0, 2-4 aux tab). La presse italienne a d’ailleurs largement commenté cette rencontre et Cristiano Ronaldo est la cible de la plupart des quotidiens et des observateurs. Pour La Gazzetta dello Sport de ce jeudi, Cristiano Ronaldo a tout simplement été « le pire » joueur sur le terrain face au Napoli. « Il réclame les privilèges d’un avant-centre. Il croit avoir le droit de frapper dès qu’il a le ballon et ne se rend pas compte qu’il n’est plus au Real Madrid » a même expliqué le journaliste Sebastiano Vernazza, pour le quotidien aux pages roses. Forcément, certains commencent à se demander si la Juventus a vraiment fait le bon choix, avec cet investissement à près de 117M€.

Un incroyable impact économique, un faible impact sportif

Cristiano Ronaldo, c’est le pari d’un homme : Andrea Agnelli. Le président de la Juventus réalise un excellent travail depuis son intronisation en 2010, avec un club qui a littéralement changé d’envergure. La décision de recruter Cristiano Ronaldo au Real Madrid, n’était d’ailleurs que la suite de son ambitieux projet. Mais voilà, les choses ne semblent pas coller. Si sur le plan économique l’arrivée de Cristiano Ronaldo est un succès retentissant, avec des augmentations des revenus sponsors et des bilans économiques records, sur le terrain tout n’est pas rose. Le quintuple Ballon d’Or est certes encore un joueur incroyable à 35 ans et sa démonstration face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions la saison dernière, est encore dans toutes les têtes (3-0). Pourtant, on ne peut pas dire qu’il ait fait passer un cap à la Juventus. Avant lui, les Bianconeri remportaient quasiment tous les titres nationaux et ont atteint deux fois la finale de Ligue des Champions, ne cinq ans. Avec Cristiano Ronaldo, la Juventus a remporté un Scudetto et une Supercoppa d’Italia, mais a perdu une finale de Supercoppa d’Italia, une finale de Coppa Italia, s’est fait éliminer en Coppa Italia la saison dernière ainsi qu’en Ligue des Champions.

Le moment est-il venu pour Cristiano Ronaldo de partir ?