Mercato - PSG : Et si Leonardo avait une carte à jouer avec N’Golo Kanté cet été ?

Publié le 18 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Alors que Leonardo est toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, le nom de N’Golo Kanté est à nouveau revenu ces derniers jours aux abords du Parc des Princes. Reste toutefois à connaitre la position de Chelsea et cet été, les Blues pourraient bien ouvrir la porte pour l’international français. Explications.

Après Mauro Icardi, Leonardo a encore beaucoup de chantiers à régler au PSG. Devant gérer les départs en fin de contrat de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, le directeur sportif parisien doit donc renouveler la défense de Thomas Tuchel, tout en faisant de l’arrivée d’un milieu de terrain une priorité. Pour cela, deux noms se détachent : Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer. Concernant l’Algérien du Milan AC, Le 10 Sport vous a dernièrement dévoilé que cela est avant une demande en provenance de Doha, Leonardo faisant lui plutôt du Serbe de la Lazio une priorité. D’ailleurs, selon nos informations, le club romain fixe la barre à 85M€ pour lâcher SMS, pour qui le PSG a dernièrement proposé 60M€. L’effort sera-t-il fait pour rafler la mise ? Et si la solution se nommait finalement N’Golo Kanté (Chelsea) ?

Kanté sur le départ ?

Aujourd’hui à Chelsea, N’Golo Kanté s’est imposé comme l’un des meilleurs au poste de récupérateur. Un nom qui est d’ailleurs souvent revenu au PSG, sans que cela n’aboutisse à quelque chose de concret. Toutefois, cette fois pourrait être la bonne avec le Français, qui pourrait bien prendre la porte. C’est ce qu’assure The Times ce jeudi. Selon le média britannique, alors que les Blues viennent d’annoncer la signature de Timo Werner, après déjà bouclé le renfort d’Hakim Zyiech, le recrutement de Frank Lampard ne serait pas encore terminé. Mais pour se positionner sur d’autres gros dossiers, le club londonien doit faire rentrer de l’argent. C’est ainsi que Kanté pourrait être poussé vers la sortie par Chelsea. Une vente de l’ancien joueur de Leicester permettrait une grosse rentrée de liquidités et nul doute que les prétendants devraient à l’affût pour récupérer N’Golo Kanté. La question sera alors de savoir si Leonardo et le PSG seront au rendez-vous alors que la presse espagnole expliquait dernièrement que le club de la capitale, la Juventus et le Real Madrid étaient intéressés par le joueur de 29 ans.

