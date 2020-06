Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Vers un coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 juin 2020 à 21h30 par Th.B.

Arrivé à l’été 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien quitter la Juventus à l’intersaison. Cette possibilité avait été évoquée en avril dernier de l’autre côté des Alpes et serait à nouveau d’actualité.

Afin d’éviter la propagation du Covid-19, les championnats aux quatre coins de l’Europe, à quelques exceptions près, ont décidé de se mettre à l’arrêt. La Serie A n’y a pas fait exception. Ainsi, les compétitions ayant été suspendues, les clubs ont enregistré de lourdes pertes financières. De quoi déséquilibrer les comptes et d’ébranler la puissance économique de la Juventus notamment. Disposant d’un salaire de plusieurs dizaines de millions d’euros à l’année, Cristiano Ronaldo serait susceptible d'être amené à aller voir ailleurs, la Juventus n’étant pas dans la capacité de lui débourser les revenus qu’il doit continuer à percevoir comme il est stipulé dans son contrat. C’était du moins l’information qu’ Il Messaggero révélait début avril.

Un départ de Cristiano Ronaldo ne serait pas à exclure !