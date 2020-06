Foot - Mercato

Mercato : Après la Juventus, quel challenge pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 17 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Et si après seulement deux saisons à la Juventus, Cristiano Ronaldo quittait le club piémontais cet été ? En Italie et en Espagne, on parle d’un départ de la Juve pour rejoindre le Real Madrid ou encore Chelsea. Néanmoins, son avenir s’inscrirait pour le moment à la Juventus avant un dernier challenge en… Major League Soccer ?

Que ce soit à Manchester United (six saisons) ou au Real Madrid (neuf ans), Cristiano Ronaldo n’a pas pour habitude de passer dans un club en coup de vent. D’ailleurs, et ce malgré son âge à l’époque (33 ans), le quintuple Ballon d’Or avait signé un contrat de quatre saisons avec la Juventus à l’été 2018, soit jusqu’en juin 2022. Néanmoins, la crise financière engendrée par le Covid-19 et la suspension des compétitions devrait chambouler les plans du Portugais. En effet, Il Messaggero révélait au début du mois d’avril que la Juventus ne serait plus apte à payer les 30M€ annuels convenus dans son contrat. Le club turinois ne traverserait pas une passe financière florissante et pourrait alors être contraint de vendre sa superstar à l’intersaison afin de faire des économies. Ces derniers jours, le journaliste de Radio Rossonera et de Sport Mediaset Pietro Balzano Porta lâchait une petite bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. D’après ses informations, un départ du Portugais serait en effet possible à l’intersaison. Mais pour aller où ?

La porte semble fermée au Real, l’ineptie Chelsea ?

Dans la foulée des révélations de la presse transalpine, Edu Aguirre assurait que le Real Madrid manquait à Cristiano Ronaldo. Le journaliste d’ El Chiringuito allait même plus loin en dévoilant que pour seulement 60M€, la Casa Blanca pourrait acter le retour de son ancien numéro 7. Néanmoins, le club merengue semblerait avoir tourné la page Cristiano Ronaldo et mise plutôt sur l’avenir. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité ces derniers temps que les profils de Jadon Sancho et Kai Havertz plaisaient particulièrement à Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. En cas de départ de la Juventus, quelle serait la destination probable de Cristiano Ronaldo ? D’après la presse ibérique, le quintuple Ballon d’Or pourrait atterrir à Chelsea. Mais que faut-il penser de cette information ? Selon Dean Jones, journaliste pour Bleacher Report , un transfert de Cristiano Ronaldo à Chelsea ne serait pas d’actualité. Au cours d’un live Instagram sur le compte du média britannique, Dean Jones a déclaré que le Portugais ne voulait pas revenir en Angleterre cet été, et n’aurait aucunement l’intention de rejouer au cours de sa carrière pour un club de Premier League. De quoi clore le débat Chelsea. Néanmoins, alors qu’il est âgé de 35 ans, un tout autre eldorado serait susceptible de naturellement se présenter à Cristiano Ronaldo : la Major League Soccer.

Nani évoque une volonté de Ronaldo de raccrocher en MLS