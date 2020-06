Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste en moins pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 18 juin 2020 à 17h15 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, Alessio Romagnoli plaît à Leonardo. Néanmoins, l'AC Milan n'a pas l'intention de libérer son défenseur central.

Avec les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le PSG va devoir recruter un nouveau défenseur cet été. Leonardo a ainsi activé plusieurs pistes, dont celle menant à Alessio Romagnoli d'après les révélations du 10 Sport. Dernièrement, nous vous annoncions en exclusivité que la situation du défenseur de 25 ans était régulièrement évoquée entre Leonardo et Mino Raiola, d'autant que Romagnoli n'a pas encore prolongé son contrat avec le Milan AC courant jusqu'en juin 2022. De quoi donner de l'espoir à Leonardo, mais les Rossoneri auraient les idées claires à ce sujet.

Pas de départ pour Alessio Romagnoli ?