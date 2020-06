Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara en remet une couche sur le transfert d’Icardi !

Publié le 18 juin 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi en provenance de l’Inter, l’épouse et agent du buteur argentin a de nouveau évoqué ce changement important pour la carrière de son mari.

Le 31 mai dernier, le PSG officialisait le transfert définitif de Mauro Icardi, qui avait été prêté cette saison par l’Inter. Montant de la transaction : 50M€ + 10M€ de bonus, et Leonardo a donc réussi à faire baisser l’option d’achat qui était initialement fixée à 70M€ par l’Inter pour Icardi. Wanda Nara, l’épouse et agent du buteur argentin, avait ensuite indiqué que ce transfert définitif au PSG était l’unique volonté de Mauro Icardi depuis longtemps. Et elle a de nouveau évoqué le sujet ces dernières heures sur les réseaux sociaux…

« Les changements sont pour les gens courageux »