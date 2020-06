Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 20M€ dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 17 juin 2020 à 16h00 par D.M.

Le FC Barcelone cherche à inclure des joueurs dans l’opération Lautaro Martinez afin de faire baisser le prix de sa clause libératoire. L’Inter souhaiterait que Junior Firpo soit inclus dans le deal, mais un désaccord existerait sur la valeur du joueur.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le FC Barcelone cherche à renforcer sa ligne d’attaque et se serait fixé comme priorité de recruter Lautaro Martinez. L’international argentin pourrait prendre la direction de la Catalogne, mais un désaccord persiste avec l’Inter. En effet, le FC Barcelone refuserait de payer la clause libératoire de Lautaro Martinez fixée à 111M€ et chercherait à inclure dans l’opération des joueurs afin de faire baisser cette somme. Selon la presse espagnole, Junior Firpo pourrait être utilisé comme monnaie d’échange et débloquer la situation.

Junior Firpo intéresse l’Inter, mais…